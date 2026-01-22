Ora è anche ufficiale: Dzeko è un calciatore dello Schalke 04

22/01/2026 | 13:16:42

Come vi avevamo anticipato giorni fa, lo Schalke 04 ha annunciato il trasferimento di Edin Dzeko dalla Fiorentina fino al termine della stagione.

Questo il comunicato del club:

“Rinforzo di alto profilo per l’attacco: l’FC Schalke 04 ingaggia l’attaccante di esperienza internazionale Edin Džeko per le restanti 16 partite della stagione 2025/2026.

Il recordman della nazionale bosniaca ha giocato di recente con la Fiorentina in Serie A ed è uno dei marcatori più vincenti della sua generazione. Il 39enne indosserà la maglia numero 10 dello Schalke.

“Dopo il nostro primo contatto, Edin ha comunicato molto rapidamente e chiaramente di essere davvero desideroso di unirsi allo Schalke. Con lui, ingaggeremo un attaccante che ha giocato ai massimi livelli in carriera. Oltre alla sua esperienza da leader, la nostra squadra trarrà vantaggio dalle qualità di Edin come attaccante e goleador”, ha dichiarato Youri Mulder, Direttore del Calcio Professionistico. “Nelle nostre discussioni, ha dimostrato in modo convincente quanto sia desideroso di una seconda parte di stagione di successo con noi. Non vediamo l’ora”.

Džeko, che sta lottando per un posto ai Mondiali del 2026 insieme a Nikola Katic per la nazionale, può dire lo stesso: “Fin dall’interesse iniziale, ho seguito molto intensamente lo Schalke e ho guardato diverse partite. I colloqui con la dirigenza, con Miron Muslic come allenatore e, naturalmente, con Nikola Katic, sono stati molto buoni”, afferma Džeko.

“È davvero impressionante come la squadra si sia sviluppata in questa stagione dopo anni difficili. Voglio dare tutto ora affinché la squadra abbia successo anche nella seconda metà della stagione. Non vedo l’ora di giocare la prima partita in casa nella VELTINS Arena, già esaurita.”

Il nome Džeko è sinonimo di una lunga e brillante carriera nel calcio europeo. Il giocatore destro ha vinto, tra gli altri titoli, il campionato tedesco e il titolo di capocannoniere della Bundesliga, e ha sollevato due volte il trofeo della Premier League. Con la nazionale bosniaca ha segnato 72 gol in 146 presenze. A livello di club, la sua carriera include periodi con VfL Wolfsburg, Manchester City, AS Roma, Inter, Fenerbahce Istanbul e, più recentemente, Fiorentina”.

Foto: sito Schalke 04