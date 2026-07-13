Ora è anche ufficiale: Dybala rinnova con la Roma fino al 2027

13/07/2026 | 13:50:10

Paulo Dybala ha rinnovato fino al 2027: ora c’è anche l’annuncio della Roma. Un prolungamento mai davvero in discussione, malgrado le sirene provenienti dall’Argentina. La Joya ha sempre dato priorità ai giallorossi, il primo passaggio a conferma di quanto avevamo anticipato lo scorso 6 giugno, ovvero che la priorità sarebbe stata data ai rinnovi con ottimismo che persisteva oltre un mese fa. Adesso tocca a Celik e Lorenzo Pellegrini per chiudere il cerchio.

Foto: Instagram Roma.

