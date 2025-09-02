Ora è anche ufficiale: Donnarumma al Manchester City! Una rincorsa dal 7 maggio

02/09/2025 | 11:21:07

Gigio Donnarumma al Manchester City: va in in porto una nostra grande esclusiva. Da pochi minuti l’annuncio del club inglese, confermando quanto vi abbiamo raccontato addirittura dal 7 maggio quando vi abbiamo anticipato il forte interesse – circa 4 mesi fa – per il portiere della Nazionale in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain il 30 giugno 2026. Una trattativa che vi abbiamo raccontato passo dopo passo, svelandovi le cifre dell’ingaggio e lo stato sempre più avanzato fino all’annuncio di poco fa.

foto sito manchester city