Ora è anche ufficiale: Donati torna al Lecce, contratto fino a giugno con opzione

Giulio Donati torna al Lecce, confermato quanto vi abbiamo anticipato in esclusiva nei giorni scorsi. Il difensore classe ’90, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione 2010/11, era svincolato dopo la lunga esperienza in Germania. Ora c’è anche l’ufficialità della firma con la società salentina: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Donati, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020, con opzione per un altro anno”.

Foto: Kicker