Ora è anche ufficiale: Domenico Mungo è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria

Tutto confermato: Domenico Mungo è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria. Di seguito il comunicato: “Domenico Mungo è un giocatore amaranto

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Domenico Mungo che si lega al club con un contratto biennale.

Classe 1993, nato a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, è cresciuto nelle giovanili del Parma. Nella stagione 2011/12 ha militato nell’Atletico Pro Piacenza in serie D, collezionando 35 presenze e andando a segno quattro volte.

Nel campionato successivo ha indossato la casacca del Chieti squadra con la quale ha realizzato cinque reti in 29 presenze.

Nella stagione 2013/2014 ha giocato17 gare tra Perugia e Viareggio in Lega Pro. Due le stagioni vissute con la Pistoiese per un totale di 64 presenze e 12 reti.

Nel 2016 firma con il Cosenza Calcio dove al secondo anno vince i play off promozione realizzando sei reti. Dopo una stagione in serie B sempre con la società rossoblù, nel 2019 firma un biennale a Teramo per poi trasferirsi alla Viterbese”.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria