Ora è anche ufficiale: Djaló è un nuovo calciatore del Porto

Ora è anche ufficiale: Tiago Djaló è un nuovo calciatore del Porto. Di seguito la nota: “Il sesto rinforzo dell’FC Porto per la stagione 2024/25 è già campione di Francia e convocato in Nazionale, gioca come difensore centrale, è alto 1,90 metri e arriva all’Invicta in prestito dalla Juventus con contratto senza costi associati – valido fino alla fine della stagione – che comprendeva la Coppa del Mondo per club. Tiago Djaló indosserà la maglia biancoblu numero 3”.

Foto: Instagram Porto