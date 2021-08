Ora è anche ufficiale: Diakite è un nuovo giocatore della Ternana

Lo avevamo anticipato lo scorso 4 agosto e ribadito ieri, ora è ufficiale: Salim Diakite saluta il Teramo e si trasferisce alla Ternana. Lo ha annunciato il club umbro tramite la seguente nota:

“La Ternana comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Teramo Calcio le prestazioni sportive del calciatore Salim Diakité.

Il difensore franco-maliano, nato nel 2000 a Gonesse (Francia), si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2025.

Diakité è cresciuto nel vivaio del Mantois per poi trasferirsi, nel 2019, alla Olimpia Agnonese (Serie D girone F). In Molise il neo difensore delle Fere ha disputato 24 partite in campionato ed una in Coppa. Nell’estate 2020 il trasferimento al Teramo dove Salim ha collezionato 26 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia.

Si comunica inoltre che il portiere Andrea Tozzo ha prolungato l’accordo contrattuale con la Ternana Calcio di una stagione (nuova scadenza 2023) e si è trasferito al Teramo Calcio con la formula del prestito con obbligo di riscatto”.