Ora è anche ufficiale: Di Nardo è un nuovo calciatore della Juve Stabia

27/08/2026 | 10:19:38

Come vi avevamo anticipato il 23 agosto scorso, la Juve Stabia ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Pescara il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Di Nardo.

Ecco il comunicato:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Delfino Pescara 1936 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Di Nardo, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.

Nato a Napoli il 30 settembre 1998, Di Nardo cresce nei settori giovanili di Sampdoria e Latina. Con il Latina fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2016/17, in Serie B, collezionando 6 presenze e 2 assist. Successivamente si trasferisce all’Arezzo, dove totalizza 32 presenze e 2 reti. Nella stagione 2018/19 approda alla Vis Pesaro in Serie C, disputando 2 gare prima di trasferirsi, durante il mercato invernale, alla Lucchese, con cui mette insieme 14 presenze e 1 assist. Nella stagione 2019/20 torna alla Vis Pesaro, chiudendo la sua seconda esperienza in biancorosso con 13 presenze. Nel 2020/21 rientra invece all’Arezzo, dove colleziona altre 15 presenze.

Nel 2021 scende in Serie D e firma per il Sona, con cui vive una stagione da protagonista: 37 presenze e 12 reti. L’anno successivo passa alla Vastese, chiudendo l’annata con 33 presenze, 11 gol e 5 assist. Nel 2023 si trasferisce al Campobasso, club con cui rimane per due stagioni e conquista la vittoria del campionato di Serie D. Nel corso della sua esperienza in rossoblù totalizza 83 presenze, 29 reti e 8 assist.

Nella passata stagione torna in Serie B con il Pescara, con cui disputa 38 presenze, 14 reti e 4 assist, numeri che gli permettono di chiudere al quinto posto nella classifica marcatori.

Antonio ha scelto il numero 9”.

Foto: Instagram Juve Stabia