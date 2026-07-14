Ora è anche ufficiale: Di Maggio nuovo giocatore dell’Avellino

14/07/2026 | 19:27:54

Di Maggio nuovo giocatore dell’Avellino, come vi avevamo raccontato: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Di Maggio. Nato a Segrate il 31 marzo 2005 il nuovo centrocampista biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2030.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in carriera ha indossato le maglie di Perugia, in serie C, e Padova, in serie B.

In totale nelle competizioni professionistiche italiane ha collezionato 52 presenze, divise tra serie B, Serie C, coppa italia e coppa italia di serie C realizzando 6 gol e fornendo 3 assist ai propri compagni di squadra.

Benvenuto in Irpinia Luca!”

foto sito avellino