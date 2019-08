Ora è anche ufficiale: Denis è un nuovo giocatore della Reggina

Della trattativa tra German Denis e la Reggina ve ne abbiamo parlato in esclusiva già giovedì scorso. Nella settimana seguente abbiamo seguito ogni sviluppo: l’accordo sul contratto, il saluto dell’Universitario, lo sbarco e l’accoglienza tributatagli dai tifosi e le visite mediche con il club. Nella notte, gli amaranto hanno infine ufficializzato l’acquisto de El Tanque attraverso un video sul proprio profilo twitter nel quale, accompagnato dalle immagini del suo arrivo, l’attaccante dice (in spagnolo): “Per il club. Per la sua maglia. Per la città. Per la sua gente. Andiamo a vincere, insieme“. Nella nostra Serie C Denis ha già giocato nella stagione 2002/03 con il Cesena, siglando 3 reti in 29 presenze. Dopodiché ha fatto avanti e indietro tra Sudamerica e Italia, collezionando ben 241 gettoni nella nostra Serie A con le maglie di Napoli, Udinese e Atalanta e segnando con questi club la bellezza di 73 reti. Un gol davvero grosso per la Reggina.

"Por el club. Por su camiseta. Por la ciudad. Por su gente. Vamos a ganar, juntos." (German Denis)#BienvenidoTanque pic.twitter.com/fzMn9YkV2k — Reggina 1914 (@Reggina_1914) August 27, 2019