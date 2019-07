Ora è anche ufficiale: Del Prato è un nuovo giocatore del Livorno

Enrico Del Prato è ufficialmente un nuovo giocatore del Livorno. Dopo quanto da noi raccontato in un’esclusiva dello scorso 8 luglio e dopo avervi parlato dell’indiscrezione a proposito dell’imminente arrivo del giocatore, ora è arrivato l’atteso annuncio della società toscana. Ecco, di seguito, il contenuto del comunicato degli amaranto: “L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Del Prato(centrocampista, classe 1999). Del Prato nella scorsa stagione ha giocato con l’Atalanta ed ha totalizzato 14 presenze con l’Italia Under 20, giocando anche i recenti Mondiali di Categoria in Polonia. Del Prato, svolte le visite mediche (vedi fotoNovi), ha già partecipato al primo allenamento con gli amaranto”.

Foto: twitter ufficiale Livorno