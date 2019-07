Ora è anche ufficiale: De Rose torna alla Reggina

Cinque giorni fa vi avevamo raccontato del possibile ritorno di De Rose in amaranto e oggi è arrivata l’ufficialità da parte del club calabrese. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver trovato l’accordo con Francesco De Rose. Il centrocampista firma un contratto che lo legherà agli amaranto per due stagioni. Cosentino di nascita, Francesco De Rose comincia il suo percorso calcistico con il San Fili, nella Promozione calabrese. Ben presto, però, si spalancano per lui le porte della D. Con la squadra della sua città e mister Toscano in panchina, il centrocampista si rende protagonista del doppio salto dalla D alla C1. Nel gennaio del 2011 arriva la chiamata della Reggina. Per De Rose è la prima stagione in seconda serie. In riva allo Stretto disputerà complessivamente 59 partite. La sua esperienza in amaranto sarà intervallata da due parentesi a Lecce, in C1. Nell’estate 2014 lascia la Reggina per sposare la causa Barletta. E’ la stagione del rilancio. L’anno successivo sarà l’ambizioso Matera ad acquistarlo. Due annate da perno del centrocampo di Auteri, prima di accasarsi alla Casertana. Nel corso dell’ultima stagione si è reso protagonista con la maglia del Sudtirol. A distanza di cinque anni torna a Reggio”.

Foto Sito Ufficiale Reggina