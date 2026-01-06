Ora è anche ufficiale: De Luca è un giocatore del Modena

06/01/2026 | 15:30:31

Come anticipato in esclusiva è anche ufficiale. Manuel De Luca è un nuovo giocatore del Modena.

Questa la nota: “Il Modena comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese le prestazioni sportive di Manuel De Luca, con diritto di riscatto e/o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il «Cigno» indosserà la maglia n° 99. Classe 1998 di Bolzano, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Südtirol e completa il proprio percorso di formazione passando anche dai vivai di Inter e Torino: con i granata esordisce in prima squadra in Coppa Italia nel gennaio 2018, subentrando nel derby contro la Juventus. Le prime due stagioni tra i grandi le disputa in Serie C con le maglie di Renate e Alessandria: con i grigiorossi realizza 10 reti e si guadagna la prima occasione in Serie B con la maglia della Virtus Entella nel 2019-20. A puntarci nell’estate del 2020 è il Chievo Verona, con cui chiude l’anno con 7 centri, prima di firmare con la Sampdoria, che lo presta al Perugia: in Umbria va per la prima volta in doppia cifra in Serie B, contribuendo al raggiungimento dei playoff. Rientrato alla Sampdoria, esordisce in Serie A e si rende protagonista anche in Serie B nel 2023-24, con 10 gol e 5 assist. Nel luglio 2024 approda alla Cremonese, dove si conferma con 11 centri, risultando particolarmente decisivo nei playoff: il 1º giugno 2025 realizza una doppietta nella finale di ritorno contro lo Spezia, che vale la promozione in Serie A. Il 29 agosto 2025 segna anche il suo primo gol nella massima serie, trasformando un rigore decisivo contro il Sassuolo. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Manuel il benvenuto nella famiglia gialloblù”.