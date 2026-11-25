Ora è anche ufficiale: Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Vicenza

25/11/2026 | 18:03:26

Come anticipato a partire dal 10 novembre, Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Vicenza. Questo il comunicato del club: “L.R. Vicenza comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Davide Dionigi fino al termine della stagione. Allenatore classe 1974, mister Dionigi arriva in biancorosso dopo aver maturato diverse esperienze nel calcio professionistico sulle panchine di Taranto, Reggina, Cremonese, Catanzaro, Ascoli, Brescia, Cosenza e, più recentemente, Reggiana. Faranno parte dello staff tecnico biancorosso anche Lorenzo Sibilano, come allenatore in seconda, David Morelli, nel ruolo di preparatore atletico, Giuseppe Liperoti in qualità di collaboratore tecnico e Hiroshi Komatsuzaki come collaboratore. La società rivolge a mister Davide Dionigi e al suo staff il più caloroso benvenuto a Vicenza, augurando loro buon lavoro alla guida dei colori biancorossi”.

Il Vicenza ha sempre messo Dionigi in cima alla lista, il tentativo dell’Empoli è stato tardivo e i contatti raccontati stamattina hanno ribadito una scelta fatta oltre due settimane fa.

Foto: Sito Vicenza