Ora è anche ufficiale: David è un nuovo calciatore della Juventus

04/07/2025 | 21:40:25

Ora è anche ufficiale: David è un nuovo calciatore della Juventus. Di seguito il comunicato: “È ufficiale l’acquisto di Jonathan David da parte della Juventus: l’attaccante classe 2000 ha firmato con i bianconeri un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2030.

Nato a Brooklyn da genitori haitiani e trasferitosi poi in Canada, a Ottawa, David è cresciuto calcisticamente con gli Ottawa Gloucester e gli Ottawa Internationals prima di volare in Europa a 17 anni per vestire la maglia del Gent: con la squadra belga ha debuttato – andando subito a segno all’esordio – nell’agosto 2018, chiudendo le prime due stagioni da professionista con un bottino di 37 reti e 15 passaggi vincenti in 83 presenze e vincendo il titolo di capocannoniere del campionato belga nell’annata 2019/2020.”.

foto: Instagram Juve