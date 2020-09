Ora è anche ufficiale: Darian Males in prestito al Genoa

È di un mese fa la nostra esclusiva che parlava di una sinergia tra Inter e Genoa per portare Darian Males in rossoblu. Ora è anche ufficiale: l’attaccante si trasferisce in Liguria, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

“Il Genoa Cfc – è il comunicato – rende noto di aver rilevato da Fc Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante svizzero Darian Males (Lucerna, 03/05/2001). Il trasferimento prevede un prestito con opzione di riscatto e controriscatto”.

Foto: sito Genoa