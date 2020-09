Ora è anche ufficiale: Dalmonte è un nuovo giocatore del Vicenza

Come vi avevamo anticipato in esclusiva,Nicola Dalmonte è un nuovo giocatore del Vicenza. Il centrocampista classe ’97 lascia il Genoa e si accasa in prestito alla formazione veneta.

📝Ufficiale: Nicola Dalmonte arriva in biancorosso dal @GenoaCFC a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club biancorosso ⚪️🔴#Benvenuto Nicola ‼️ Il comunicato ufficiale ➡️ https://t.co/cpyN3l0s2F#forzavicenza #forzalane pic.twitter.com/2RhxAJGjLz — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) September 8, 2020

Foto: Twitter Vicenza.