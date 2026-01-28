Ora è anche ufficiale: Dagasso nuovo centrocampista del Venezia

28/01/2026 | 11:12:49

Andrea Dagasso al Venezia: confermata la nostra esclusiva del 19 gennaio, avevamo accostato il centrocampista del Pescara al club lagunare già una settimana prima.

Questo il comunicato del Venezia:

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Matteo Dagasso dal Pescara.

Nato a Penne, il centrocampista classe 2004 ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2030.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Dagasso ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nella stagione sportiva 2023/24, collezionando complessivamente 99 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto 6 reti e 15 assist e contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie C ai playoff nella passata stagione.

Nel corso dell’attuale stagione sportiva ha inoltre debuttato in Serie B, totalizzando 19 presenze in campionato, impreziosite da 1 gol e 4 assist.

A livello internazionale, Dagasso vanta finora 6 presenze e 2 gol con la Nazionale italiana Under 21.

Benvenuto, Matteo”.

Foto: X Venezia