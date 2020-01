Ora è anche ufficiale: Dabo è un nuovo giocatore della Spal

Tutto confermato. Bryan Dabo è un nuovo giocatore della Spal. Già dal 6 gennaio, un nome fino a quel momento mai accostato al club di Ferrara, vi abbiamo raccontato dell’interesse della società emiliana per il centrocampista della Fiorentina, dandovi poi l’annuncio della chiusura dell’affare. E oggi è arrivata anche l’ufficialità. Come si legge sul sito della Spal, infatti, “La Spal comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista classe ’92 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della società biancazzurra. Alla Spal Dabo vestirà la maglia numero 14“.

Foto: sito Spal