La Cremonese comunica che il tecnico Massimo Rastelli è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. L’allenamento del pomeriggio sarà diretto dai preparatori atletici Stefano Taparelli e Cristian Freghieri. Intanto, come preannunciato, per la panchina grigiorossa è in pole Pierpaolo Bisoli che, in queste ore, sta trattando la risoluzione con il Padova.