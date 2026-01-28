Ora è anche ufficiale: Cragno nuovo portiere del Sudtirol

28/01/2026 | 12:32:20

Alessio Cragno al Sudtirol: confermata la nostra indiscrezione del 12 gennaio.

Questo il comunicato del club:

“Alessio Cragno è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol. Il portiere classe 1994 ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2026.

All’FCS Cragno vestirà la maglia numero 22.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto ad Alessio Cragno e gli augura le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia biancorossa”.

Foto: sito Sudtirol