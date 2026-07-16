Ora è anche ufficiale: Davide Costa Pisani è un nuovo calciatore del Verona

16/07/2026 | 16:40:44

La Pistoiese ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo di Davide Costa Pisani all’Hellas Verona.

Questo il comunicato:

“La FC Pistoiese comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Davide Costa Pisani. Arrivato in arancione nell’estate del 2025 grazie alla lungimirante intuizione del Direttore Massimo Taibi, Davide si è immediatamente distinto per qualità tecniche, personalità e dedizione al lavoro. Durante la sua esperienza con la maglia della Pistoiese ha proseguito con continuità il proprio percorso di crescita, mettendosi in mostra con prestazioni di assoluto livello che gli sono valse l’attenzione di un club prestigioso come l’Hellas Verona. La Società desidera ringraziare Davide Costa Pisani per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati durante la sua esperienza in arancione, e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera in un club prestigioso come l’Hellas Verona”.

Foto: sito Pistoiese