Ora è anche ufficiale: Correnti è un nuovo calciatore della Reggina

03/07/2025 | 16:12:02

Riccardo Correnti è un nuovo calciatore della Reggina, dopo quanto anticipato stamattina è arrivato anche il comunicato ufficiale del club: AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mario Riccardo Correnti. Il centrocampista classe 2001 si lega al club amaranto con un contratto annuale con opzione. Nato a Palermo il 24 febbraio 2001, Correnti è un centrocampista centrale. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo nella stagione 2019/20, indossa la maglia del Messina in Serie D collezionando 24 presenze. Nel campionato successivo si trasferisce al Savoia, sempre in Serie D (girone G), dove si conferma protagonista con 30 presenze. La definitiva consacrazione arriva nella stagione 2021/22 con la maglia dell’Acireale: ben 39 presenze, 4 gol e 4 assist. Nella stagione 2022/23 approda alla Gelbison, con cui esordisce nel calcio professionistico, collezionando 25 presenze. Nella stagione 2023/24 torna in Sicilia, indossando la maglia della Sancataldese: 28 presenze, 4 reti e 1 assist. Dopo essersi trasferito al Nardò, vive una stagione da protagonista assoluto con 29 presenze, 9 gol e 8 assist confermando il suo spiccato senso del gol e la capacità di incidere in zona offensiva.

Foto: instagram Reggina