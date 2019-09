Ora è anche ufficiale: Corda è il nuovo allenatore del Foggia. E arriva la conferma per Pertosa

Già lo scorso 2 agosto vi avevamo raccontato di come il Foggia avesse deciso di proporre la panchina del dimissionario Amantino Mancini al direttore generale Ninni Corda, poi nei giorni successivi vi abbiamo detto di come la proposta fosse stata accettata. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Corda è il nuovo tecnico rossonero. Assieme al presidente Roberto Felleca, il nuovo allenatore ha già tenuto oggi una conferenza stampa nella quale è stato fatto il punto sull’addio di Mancini e sul suo subentro, focalizzandosi poi sulla sfida di domani contro l’Agropoli. Nel frattempo, i Satanelli hanno ufficializzato tramite i propri canali social di aver provveduto al tesseramento di Alessio Pertosa, 21enne difensore cresciuto nel settore giovanile del Foggia e recentemente passato per un periodo di prova agli ordini dello staff della prima squadra. Indosserà la maglia numero 21.

Foto: facebook Foggia