Ora è anche ufficiale: Corapi è un nuovo giocatore del Catanzaro

Ve lo avevamo già anticipato già dal 14 gennaio, ora è arrivata l’ufficialità. Francesco Corapi è un nuovo giocatore del Catanzaro. Come si legge in un comunicato del club calabrese, “dopo nove anni Francesco Corapi torna a vestire la maglia della sua città. Da oggi, infatti, il forte centrocampista si lega all’US Catanzaro con un contratto di 18 mesi“.

Corapi ha così commentato il suo ritorno a Catanzaro: “E’ un’emozione tornare a giocare per i colori della mia città, non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo a una squadra che può fare davvero bene“.

Foto: sito Catanzaro