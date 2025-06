Ora è anche ufficiale: Coppola è un nuovo calciatore del Brighton

17/06/2025 | 11:21:27

Come anticipato il 9 giugno, il difensore italiano Diego Coppola, è ufficialmente un nuovo calciatore del Brighton. il difensore, classe ’04 arriva dall’Hellas Verona. Dopo una stagione da protagonista in Serie A con il Verona, con 34 presenze e 2 gol, Coppola si appresta a iniziare una nuova avventura in Premier League. Di seguito ecco il comunicato del Verona: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Brighton & Hove Albion Football Club – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore italiano Diego Coppola. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Diego, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: Instagram Brighton