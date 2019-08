Ora è anche ufficiale: colpo Empoli, dal Parma arriva Gazzola

Marcello Gazzola dal Parma all’Empoli, tutto confermato secondo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva. Operazione in prestito con opzione di riscatto, di seguito il comunicato ufficiale: “L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Marcello Gazzola. Marcello Gazzola è un difensore nato a Borgo Val di Taro il 3 aprile 1985. Cresciuto nelle giovanili del Parma, nell’agosto 2004 si trasferisce alla Sambenedettese, militante in Serie C1. Passa poi al Venezia, in C2, dove vince il campionato, e poi alla Torresi Nella stagione 2007-08 va al Catania, dove esordisce in Serie A. La stagione successiva gli etnei lo prestano all’Avellino, il campionato successivo passa all’Ascoli, n B, dove resta per tre stagioni. Nel gennaio del 2012 passa a titolo definitivo al Sassuolo, vestendo la maglia neroverde per 7 campionati, conquistando la promozione in A e le successive salvezze nella massima serie. Nel gennaio del 2018 viene ingaggiato dal Parma, conquistando la promozione in A e la salvezza la passata stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Parma