Ora è anche ufficiale: colpo della Ternana, dall’Inter arriva Corrado

La Ternana piazza il colpo, come annunciato nelle scorse settimane, Niccolò Corrado dall’Inter. Il calciatore si trasferisce in Umbria a titolo definitivo firmando un contratto di quattro anni. Il ventiduenne già nel giro delle nazionali minori, ha disputato l’ultima stagione con la Feralpisalò. Formatosi calcisticamente nelle giovanili dell’Inter ha segnato 3 gol in primavera.

Il comunicato del Club. “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’F.C. Internazionale le prestazioni del calciatore Niccolò Corrado.

L’esterno mancino toscano (è nato a Firenze il 19 marzo del 2000), arriva a Terni a titolo definitivo e firma un contratto fino al 30 giugno 2026, con diritto di riacquisto per la società nerazzurra”.

Foto: Sito Ternana