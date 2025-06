Ora è anche ufficiale: Chivu non è più l’allenatore del Parma

09/06/2025 | 12:13:18

Il Parma ha annunciato la separazione con Chivu, che come vi abbiamo raccontato diventerà il nuovo tecnico dell’Inter in queste ore: “Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera”.

FOTO: X Parma