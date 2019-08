Ora è anche ufficiale: Chievo, preso Schafer dal Genoa

“L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Genoa CFC in prestito fino al 30/06/2020, le prestazioni sportive del centrocampista Andras Schafer, nato a Szombathely il 13/04/1999. Dopo essere cresciuto come calciatore nel Settore Giovanile dell’MTK Budapest, Schafer ha esordito in Prima squadra contro il Gyirmot l’1 aprile 2017. Nello scorso gennaio è stato acquistato dal Genoa e aggregato alla formazione Primavera”, con questa nota il Chievo ha annunciato l’arrivo di Andras Shafer dal Genoa mandando in porto la nostra esclusiva del 31 luglio.