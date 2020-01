Ora è anche ufficiale: Catanzaro, preso il terzino Contessa dalla Feralpisalò

L’US Catanzaro si assicura a titolo definitivo le prestazioni sportive del terzino sinistro Sergio Contessa, proveniente dalla Feralpisalò, società in cui era approdato a gennaio dello scorso anno dopo le 15 partite giocate in serie B con il Padova, e con cui ha collezionato finora 35 presenze complessive. Nel suo curriculum una lunga militanza in C con le maglie, tra l’altro, di Padova, Reggiana, Lecce, Juve Stabia, dopo la prima esperienza in serie B con la Reggina. Il difensore pugliese, classe 1990, si lega al club giallorosso per un anno e mezzo. Confermata la nostra esclusiva.

Foto: Catanzaro Twitter