Ora è anche ufficiale: Catanzaro, dalla Reggina arriva Garufo

Vi avevamo anticipato del passaggio di Garufo dalla Reggina al Catanzaro, adesso il club amaranto ha comunicato il passaggio in prestito: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Catanzaro per la cessione in prestito delle prestazioni sportive del calciatore Desiderio Garufo. Il club ringrazia Garufo per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.”

Foto: twitter Catanzaro