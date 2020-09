Ora è anche ufficiale: Catania, arriva Reginaldo in attacco

Ve lo avevamo raccontato in anticipo questa mattina, adesso è anche ufficiale l’arrivo di Reginaldo al Catania che lascia la Reggina dopo una stagione fantastica. Questa la nota del club siciliano: “Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo da Silva Ferreira, nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.”

Foto: twitter Catania