Ora è anche ufficiale: Castagnetti alla Reggiana

19/08/2026 | 16:30:46

Come vi avevamo anticipato lo scorso 28 luglio, la Reggiana ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena, il diritto alle prestazioni sportive di Michele Castagnetti.

Questo il comunicato:

“AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo definitivo dal Cesena FC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michele Castagnetti. Il calciatore ha firmato in granata un contratto fino al 30 giugno 2028.

Reggiano nato a Montecchio Emilia, classe 1989, è cresciuto nel vivaio della società montecchiese prima di completare la propria formazione giovanile nella Primavera del Mantova con cui fa il proprio esordio tra i professionisti. È l’inizio di un percorso che oggi conta oltre 500 presenze tra Serie A, Serie B e Lega Pro.

Crociati Noceto, Feralpisalò, Cosenza e Carrarese anticipano il passaggio alla SPAL, dove conquista due promozioni consecutive tra il 2016 e il 2017, prima dalla Lega Pro alla Serie B e poi dalla Serie B alla Serie A. Nella stagione 2017/18 il trasferimento all’Empoli, tra le cui fila Castagnetti conquista un’altra promozione in massima serie. La stagione seguente è la prima delle sette consecutive nelle quali indossa la maglia della Cremonese, impreziosendo un cammino eccezionale con due nuove promozioni in Serie A, nel 2022 e nel 2025. Nell’ultimo campionato di Serie B mette insieme 30 presenze con 1 gol e 3 assist a Cesena.

Benvenuto in granata, Michele!”.

Foto: sito Reggiana