Ora è anche ufficiale: Caserta è il nuovo allenatore del Bari

18/06/2025 | 17:15:26

Ora è anche ufficiale: Fabio Caserta è il nuovo allenatore del Bari. Di seguito la nota: ”

SSC Bari dà il benvenuto a Fabio Caserta, nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico calabrese accordo fino al giugno 2027.

Classe ’78, nativo di Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria, mister Caserta vanta una lunga carriera da centrocampista avendo indossato, tra le altre, le maglie di Catania, Palermo, Atalanta e Juve Stabia. Proprio con i campani chiude la sua carriera da calciatore nella stagione ’14-’15 dando inizio, dopo un campionato da vice di mister Gaetano Fontana, a quella da tecnico proprio con le ‘vespe’ nella stagione ’17-’18; con i gialloblù conquista una sorprendente promozione in Serie B al termine del campionato ’18-’19 vincendo matematicamente il Girone C di Lega Pro già a fine aprile, guadagnandosi a fine stagione l’ambito riconoscimento della Panchina d’Oro.

Nella stagione ’20-’21 siede sulla panchina del Perugia che riporta in cadetteria al primo tentativo; passa poi alla guida del Benevento che conduce fino alla semifinale playoff, venendo eliminato dal Pisa in virtù del peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. Dopo l’esperienza con il Cosenza, lo scorso anno ha guidato il Catanzaro fino alla semifinale playoff.

A mister Caserta un caloroso benvenuto nella famiglia SSC Bari.”

Foto: Instagram Bari