Ora è anche ufficiale: Carrarese, arriva Doumbia dalla Reggina

Vi avevamo raccontato con largo anticipo dell’interesse – e della pole – della Carrarese su Doumbia, in uscita dalla Reggina. Ieri vi avevamo raccontato della firma, adesso è anche ufficiale. Questa la nota del club calabrese: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Carrarese Calcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia a titolo definitivo. Il club ringrazia Doumbia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.”

Foto: logo Reggina