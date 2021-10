Ora è anche ufficiale: Capuano nuovo allenatore del Messina. Il comunicato

Come anticipato in tempi non sospetti, ora è arrivata anche l’ufficialità: Eziolino Capuano è il nuovo allenatore dell’ACR Messina dopo l’esonero di Salvatore Sullo. Ecco il comunicato del club siciliano:

“L’ACR Messina comunica che Ezio Capuano è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Lo staff è composto da Giuseppe Padovano, allenatore in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con funzione di match analyst, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico. Al tecnico Capuano vanno rivolti i migliori auguri per l’inizio della sua nuova avventura sulla panchina dell’ACR Messina. Giovedì 14 ottobre alle 12:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del tecnico Capuano”.

Foto: alfredopedulla.com