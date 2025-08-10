Ora è anche ufficiale: Candé nuovo giocatore del Sassuolo

10/08/2025 | 11:01:33

Il Sassuolo annuncia ufficialmente anche il colpo Candé dopo Idzes, come vi abbiamo abbiamo raccontato in esclusiva: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dal Venezia FC, le prestazioni sportive del calciatore Fali Candé (difensore, 1998).

Nato a Bissau (Guinea-Bissau) il 24 gennaio 1998, Candé cresce calcisticamente in Portogallo, vestendo le maglie di diverse squadre giovanili fino a diventare protagonista in Primeira Liga con il Portimonense, dove colleziona 47 presenze e 3 gol.

Nel gennaio 2022 si trasferisce in Francia al Metz, disputando oltre 80 partite tra Ligue 1 e Ligue 2 dove si fa conoscere per le sue qualità nel gioco aereo e nella costruzione dal basso. Approda in Italia nel gennaio 2025 al Venezia, imponendosi subito nella seconda parte del campionato di Serie A con 17 presenze e 1 gol.

Punto fermo della Nazionale della Guinea-Bissau, Candé vanta 27 presenze tra Qualificazioni ai Mondiali e Coppa d’Africa.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Fali!”.