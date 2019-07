Ora è anche ufficiale: Camplone è il nuovo allenatore del Catania

Dopo quanto da noi anticipato lo scorso 25 giugno, ora è arrivato anche l’atteso annuncio ufficiale: Andrea Camplone è il nuovo allenatore del Catania. Questo, di seguito, il comunicato del club siciliano: “Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Andrea Camplone, nato a Pescara il 27 luglio 1966. L’allenatore abruzzese, che ha conquistato una promozione in Serie B con il Perugia per effetto del 1° posto nel girone B della Prima Divisione Lega Pro 2013/14, ha vissuto le principali esperienze professionali con lo stesso club umbro e con il Bari, condotti rispettivamente nel 2015 e nel 2016 ai playoff per la promozione in A. La carriera in panchina iniziò con il Penne, guidato dall’Eccellenza alla D nel 2005, e l’Alba Adriatica. In ambito professionistico, inoltre, Camplone ha collezionato ulteriori esperienze a Lanciano, con il Martina, con la Cavese e con il Benevento, in terza serie, e con il Cesena, in Serie B. Il tecnico pescarese ha sottoscritto un contratto di durata annuale, con diritto di opzione a favore del nostro club per la stagione 2020/21. Sabato 13 luglio alle 12.00 in Sala Congressi, a Torre del Grifo Village, il Calcio Catania presenterà ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione l’intero staff tecnico della prima squadra rossazzurra per la stagione 2019/20”.

Foto: sito ufficiale Catania