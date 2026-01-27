Ora è anche ufficiale: Brugman al Pescara

27/01/2026 | 20:08:31

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Gaston Brugman torna al Pescara.

Questa la nota degli abruzzesi: “Il Pescara Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Gastón Brugman, che torna ufficialmente a vestire la maglia biancazzurra, scegliendo il numero 8. Un ritorno emozionante per il centrocampista sudamericano e per tutto l’ambiente biancazzurro. Brugman è atterrato questa mattina a Roma e si è poi diretto a Pescara insieme alla sua famiglia. Nel corso della giornata ha svolto le visite mediche presso il Medical Center di Pescara e ha successivamente sottoscritto il contratto negli uffici del Presidente Daniele Sebastiani. Visibilmente emozionato, Gastón torna in una piazza che conosce bene e che lo ha sempre considerato uno di casa. Bentornato a casa, GAS.



Foto: facebook Pescara