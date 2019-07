Ora è anche ufficiale: Broh al Cosenza in prestito dal Sassuolo

Cinque giorni fa vi avevamo raccontato in esclusiva dell’accordo tra il Cosenza e il Sassuolo per il prestito di Jeremie Broh, centrocampista clase 1997. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Broh passa al Cosenza a titolo temporaneo. Questa la nota del club: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Unione Sportiva Sassuolo Calcio per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Jérémie Delphin Broh Tonye. Il centrocampista, nato a Parma il 21 marzo 1997, arriva in rossoblù a titolo temporaneo. Alla prima esperienza nel settore giovanile del Parma, durante la stagione 2014/2015, riesce ad esordire in Serie A nel match vinto dai ducali sulla Fiorentina per tre reti a zero. Si mette in mostra nella stagione successiva nella Primavera del Sassuolo, quando suggella le 22 presenze stagionali con due gol, quattro assist e tante ottime prestazioni. Il 2016/2017 lo vive indossando le maglie di Pordenone e Südtirol. L’opportunità di timbrare il cartellino per 17 volte nel campionato di Serie B gliela offre il Padova, nell’annata appena andata in archivio. La firma sul contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2020 lo fa diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Lupi!”.

Foto Sito Ufficiale Cosenza