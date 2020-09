E’ ufficiale: Andrea Brighenti lascia il Monza e firma per la Juventus U23. Un usato sicuro per i piemontesi che si assicurano uno dei migliori attaccanti della Serie C.

Andrea Brighenti è un giocatore della #Under23 ⚪⚫ Arriva a titolo definitivo dal Monza. Benvenuto 🙌 pic.twitter.com/z1UA223l9n — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 2, 2020

Foto: Twitter JuventusU23.