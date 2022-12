Ora è anche ufficiale: Brescia, esonerato Clotet. Al suo posto Aglietti

Ve lo avevamo anticipato questa notte, adesso è ufficiale: Pep Clotet è stato esonerato, al suo posto sulla panchina delle Rondinelle siederà Alfredo Aglietti. Il nome di Clotet era in bilico già 10 giorni fa, dopo la sconfitta contro il Parma. Nella notte la svolta, con Cellino che ha deciso di affidare al tecnico ex Reggina. Di seguito i due comunicati pubblicati sul sito ufficiale del club: “Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Alfredo Aglietti. Entrano a far parte dello staff delle Rondinelle anche il vice allenatore Cervo De Luca Cesar Vinicio e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Aglietti, nella passata stagione alla Reggina, ha nel suo curriculum anche Chievo Verona (con cui ha centrato i Playoff), Hellas Verona (con cui, da subentrante, ha conquistato la Serie A), Virtus Entella, Ascoli, Novara ed Empoli. La presentazione alla stampa è prevista per domani alle 15 presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Benvenuto Mister!

“Brescia Calcio comunica di aver sollevato Pep Clotet dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sollevati dal ruolo di vice allenatore e preparatore atletico anche Daniele Gastaldello e Salvatore Sciuto”.

Foto: Instagram Brescia