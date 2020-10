Ora è anche ufficiale: Bouah è del Cosenza

Il Cosenza Calcio ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Devid Eugene Bouah, proveniente dalla Roma, Lo avevamo anticipato ieri pomeriggio. «Il difensore, nato a Roma il 13 agosto 2001, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 – si legge nella nota -. Ha svolto tutta la trafila nel Settore Giovanile della Roma. Da diversi anni è aggregato stabilmente alla selezione Primavera giallorossa, con la quale ha giocato anche 9 match di UEFA Youth League, la massima competizione continentale per le formazioni Under 19.

foto: sito ufficiale Cosenza