Ora è anche ufficiale: Bondo alla Cremonese

12/08/2025 | 15:52:48

Come anticipato, adesso è ufficiale, addio al Milan per il centrocampista Warren Bondo, va in prestito alla Cremonese.

Di seguito il comunicato diramato dalla società cedente, il Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026”.

Questo quello della Cremonese: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo.

Nato il 15 settembre 2003 a Évry, in Francia, si forma calcisticamente in diversi settori giovanili del suo Paese fino alla stagione 2020/21, quando esordisce in Ligue 2 con la maglia del Nancy. Conclusa la seconda annata in biancorosso, si trasferisce al Monza e con i brianzoli raccoglie in totale 52 presenze tra agosto 2022 e gennaio 2024 per poi ricevere la chiamata del Milan con cui scende in campo in 5 occasioni tra campionato e coppa. In totale vanta 53 presenze in Serie A, a cui unisce le esperienze internazionali vissute con la maglia della Francia Under 19 e Under 20. Benvenuto in grigiorosso, Warren!”.

Foto: X Cremonese