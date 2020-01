Ora è anche ufficiale: Bolzoni a Lecco, Chinellato all’Imolese

Uno scambio di cartellini che vi avevamo anticipato in esclusiva nella giornata di ieri, e che oggi è diventato ufficiale. Francesco Bolzoni è un nuovo giocatore del Lecco: “Calcio Lecco 1912 è orgogliosa di comunicare l’approdo in bluceleste di Francesco Bolzoni. Francesco è nato a Lodi il 7 maggio 1989 ed è cresciuto calcisticamente parlando nelle giovanili dell’Inter. Bolzoni è un centrocampista centrale di grande esperienza, che ha giocato nei più grandi palcoscenici del calcio. È dotato di un buon piede destro, che gli permette di impostare il gioco in mezzo al campo e al tempo stesso inserirsi tra le linee per cercare la conclusione a rete. Benvenuto a Lecco, Francesco“.

Strada inversa per Matteo Chinellato. Come si legge nel comunicato dell’Imolese, “l’Imolese Calcio 1919 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Chinellato (classe 1991). L’attaccante – cresciuto tra i settori giovanili di Venezia, Fiorentina e Genoa – esordisce con la maglia azzurra dell’U20 nel febbraio 2011 prima di essere acquistato dall’AC Milan nel luglio seguente. Da quel momento Chinellato inizia una serie di prestiti che lo portano oggi a vantare 189 presenze in Lega Pro“.

Foto: sito Lecco