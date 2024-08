Ora è anche ufficiale: Nicolò Casale è un nuovo calciatore del Bologna. Il club emiliano ha depositato in Lega il contratto del difensore classe ’98 che arriva dalla Lazio in prestito oneroso con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo in caso di qualificazione dei rossoblù alle coppe europee al termine della stagione.

Foto: Twitter Bologna