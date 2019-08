Ora è anche ufficiale: Biraghi torna all’Inter

Era addirittura il 12 ottobre scorso quando vi avevamo parlato del ritorno di fiamma dell’Inter per Cristiano Biraghi, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e poi capace con la sua crescita di far rimpiangere alla società meneghina la sua precoce cessione. Dopo mesi di avvicinamenti e trattative si è arrivati ieri alle visite mediche e alla firma del giocatore, oggi all’ufficialità. A comunicare l’arrivo del laterale sinistro dalla Fiorentina è stata l’Inter stessa attraverso i suoi canali ufficiali, spiegando come l’operazione si basi su un prestito con diritto di riscatto: “Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore classe 1992 arriva dall’ACF Fiorentina a titolo temporaneo annuale con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva. […] A Cristiano Biraghi va dunque il benvenuto e il bentornato da tutta la famiglia nerazzurra e l’in bocca al lupo da parte di tutti i tifosi“.

Foto: twitter ufficiale Inter