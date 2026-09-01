Ora è anche ufficiale: Bianchi nuovo giocatore del Bari

01/09/2026 | 17:18:14

Flavio Bianchi nuovo giocatore del Bari, c’è il comunicato ufficiale dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva: “L’attaccante classe ’00 arriva a titolo definitivo. SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Empoli FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Flavio Junior Bianchi (24.01.00, Asti); l’attaccante piemontese ha firmato un contratto fino al giugno ’29. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con un breve parentesi al Torino con cui vince una Coppa Italia Primavera, fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Lucchese nella stagione ’20-’21 (32 pres., 13 gol e 4 assist), quindi, l’anno dopo, esordisce in Serie A con la maglia del Genoa trovando la gioia del primo gol in massima serie contro l’Empoli. A gennaio passa in prestito al Brescia, con i lombardi che ne riscatteranno il cartellino in estate: con la maglia delle rondinelle rimane fino al ’25 totalizzando 112 presenze, 15 gol e 5 assist. Lo scorso anno è all’Empoli dopo il fallimento della società bresciana. Ha militato in tutte le nazionali giovanili italiane fino all’Under-18. Benvenuto Flavio !”

foto sito bari