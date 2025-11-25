Ora è anche ufficiale: Bevilacqua è un nuovo calciatore della Reggina

25/11/2025 | 15:00:49

Come anticipato ieri mattina, Leonardo Bevilacqua è un nuovo calciatore della Reggina.

Questo il comunicato del club amaranto: “AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Bevilacqua, che si lega al club fino al termine della stagione.

Centrocampista classe 2003, Leonardo muove i primi passi nel settore giovanile della Segato, per poi firmare un quadriennale con la Juventus, dove con la formazione Under 17 prende parte anche a numerosi tornei internazionali.

Successivamente viene ceduto in prestito al Parma, con cui disputa il campionato Primavera, prima di approdare al Perugia, dove si conferma nuovamente nella formazione giovanile biancorossa.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie di Chieri e Lamezia FC in Serie D, oltre a quelle di Castiglione del Lago, Ellera e Angelana in Eccellenza.

Indosserà la maglia numero 8.

#BenvenutoLeonardo“.

Foto: Instagram Reggina